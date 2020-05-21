2020-05-21T13:02:02+03:00
Общество

Первый вице-спикер Омского горсовета рассказал о планах по объединению школ

Это позволит подтянуть небольшие учебные заведения до уровня гимназий
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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Депутаты Омского горсовета побывали на строящемся в микрорайоне Амур-2 объекте. Школа на 1122 ученика станет самымой большой в городе. Кроме того, ее оснастят современнейшим оборудованием.

– В Омске существует серьезная потребность в новых школах, – рассказал вице-спикер горсовета Юрий Тетянников, который курирует это направление. – Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на нацпроект «Образование». В его рамках нам удалось построить школу в Амуре-2 – уникальную в плане площади и внутреннего оборудования. Там предусмотрено все и для маломобильных групп, в том числе – два лифта. Она будет введена в эксплуатацию в 2021 году после лицензирования и проверок.

Также депутат рассказал о планах на будущее.

– Мы стремимся к полному переходу на первую смену, – подчеркнул парламентарий. – Здесь есть несколько моментов. Во-первых, объединение. Это позволит небольшие школы подтянуть до уровня гимназии. Во-вторых, это возведение новых объектов. Строительство школ в Омске для нас сейчас – приоритет номер один. Следом за учебным заведение в Амуре-2, будут возводиться объекты на улице Завертяева и на Космическом проспекте. В общей сложности на ближайшее время запланировано сдать семь новых школ. В них будут создаваться новые коллективы, с молодыми педагогами, интерактивными программами, творческим экспериментами. Начало уже положено в Амуре-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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