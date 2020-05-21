2020-05-21T12:15:20+03:00
Происшествия

На видео засняли драку пьяного омского вахтовика с полицейским

На сибиряка завели уголовное дело
Станислав МУХИН
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В прекрасном настроении после вахты возвращался поездом СеверобайкальскМосква житель Омска. Компанию ему составил приятель из Удмуртии. Мужчины, как водится, окончание вахты отметили алкоголем. Когда вахтовики стали шумно себя вести, другим пассажирам это сильно не понравилось. В ответ на замечания от компании сыпались маты и угрозы. Пришлось вызывать полицейских, чтобы усмирить вахтовиков.

Мужчины на видео пытаются что-то объяснить стражам порядка. А после этого 36-летний омич наносит удар в лицо одному из полицейских. Приятель буяна начал пинать второго силовика.

Во время задержания правонарушителей один из них - 36-летний житель Омска – ударил сотрудника полиции в лицо. Его приятель – 43-летний житель Удмуртии - стал наносить удары по ногам второму полицейскому, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

На омича и его друга завели уголовное дело за нападение на представителя власти. Обоим вахтовикам теперь грозит тюремный срок до 5 лет.

Пьяный омский вахтовик бьет полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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