На видео засняли драку пьяного омского вахтовика с полицейским

21 Май 2020 2020-05-21T12:15:20+03:00

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В прекрасном настроении после вахты возвращался поездом Северобайкальск – Москва житель Омска. Компанию ему составил приятель из Удмуртии. Мужчины, как водится, окончание вахты отметили алкоголем. Когда вахтовики стали шумно себя вести, другим пассажирам это сильно не понравилось. В ответ на замечания от компании сыпались маты и угрозы. Пришлось вызывать полицейских, чтобы усмирить вахтовиков.

Мужчины на видео пытаются что-то объяснить стражам порядка. А после этого 36-летний омич наносит удар в лицо одному из полицейских. Приятель буяна начал пинать второго силовика.

Во время задержания правонарушителей один из них - 36-летний житель Омска – ударил сотрудника полиции в лицо. Его приятель – 43-летний житель Удмуртии - стал наносить удары по ногам второму полицейскому, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

На омича и его друга завели уголовное дело за нападение на представителя власти. Обоим вахтовикам теперь грозит тюремный срок до 5 лет.

Пьяный омский вахтовик бьет полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU