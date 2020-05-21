2020-05-21T11:52:35+03:00
Общество

Стало известно, сколько денег уйдет на «путинские» выплаты детям омичей

На это потратят больше 3 миллиардов рублей
Станислав МУХИН
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Выплаты получат семьи и с детьми в возрасте отВыплаты получат семьи и с детьми в возрасте отФото: Алексей ФОКИН
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Стало известно, сколько детей получат единовременное пособие после решения президента Владимира Путина. Напомним, что теперь ежемесячно семьи с детьми до трех лет будут поучать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. По сообщению пресс-службы омского правительства, за апрель и май таким семьям уже выплатили 292 миллиона рублей.

А с 1 июня установлены субсидии на каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно. Родители смогут получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. На эти цели выделено более 3 миллиардов рублей.

- Подсчитал Омскстат и детей от 3 до 15 лет включительно, проживающих в г. Омске и Омской области – 338,5 тысячи. На единовременную выплату их родителям в сумме 10 тысяч рублей Омское отделение ПФР направит 3 млрд. 385 млн. рублей (прогнозно), - сообщают в пресс-службе омского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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