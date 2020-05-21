Депутаты Омского горсовета проверили, как продвигается ремонт дорог

21 Май 2020 2020-05-21T12:12:19+03:00

Они побывали на улицах Бархатовой и Орджоникидзе

Изменить размер текста: A A

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут вместе с первым вице-спикером побывали на участках дорог на улицах Бархатовой и Орджоникидзе. Несмотря на действующей в регионе режим полной готовности из-за пандемии коронавируса, строительной отрасли как жизненно важной для города разрешили работать.

Народные избранники в первую очередь отметили, что на обоих участках дорожные рабочие полностью экипированы средствами индивидуальной защиты. Также они поинтересовалась, где сотрудники подрядных организаций обедают и предоставляются ли им необходимые перерывы на отдых. В итоге депутаты убедились, что все требования безопасности на объектах соблюдены. Только после этого приступили уже непосредственно к ревизии проводимых работ.

– У всех существует возможность обработать руки, перед приемом пищи, маски имеются в наличии. У всех работников в начале дня измеряют температуру, – прокомментировал увиденное Владимир Корбут.

На ремонт участка дороги по улице Орджоникидзе между улицами Интернациональной и 36-й Северной по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено 295,8 млн рублей. Контракт выиграла подрядная организация ООО «АРТ РемСтрой».

Сейчас на этом участке полным ходом идет фрезерование старого покрытия. Работы выполнены уже на 88%. Депутаты поинтересовалась, как используется получающаяся в результате крошка. Принимавший участие в объезде первый заместитель мэра города Омска Евгений Фомин пояснил, что такой смесью посыпают дороги в частном секторе.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Также на этом участке уже меняют бордюры. Кроме того, здесь установлено 77 светофоров из 197 запланированных.

Вице-спикер Юрий Тетянников акцентировал внимание на ливневой канализации. Глава «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров пояснил, что все эти работы предусмотрены проектом.

Фото: Омский горсовет

На участке дороги по улице Бархатовой между проспектом Менделеева и Красноярским трактом фрезерование старого покрытия полностью завершено. Сейчас там уже укладывают первый выравнивающий слой дороги. Работы стоимостью 25,1 млн рублей, также выделенных по нацпроекту, осуществляет подрядная организация ООО «СФ «Континент». По условиям контракта, объект должен быть готов к 1 июля.

Фото: мэрия Омска

Депутаты передали пожелание своих избирателей – обратить особое внимание на подходы к остановкам при их благоустройстве. Представитель подрядной организации пообещал выполнить это поручение.

ИСТОЧНИК KP.RU