Омские депутаты проинспектировали ход строительства самой большой школы в городе

21 Май 2020 2020-05-21T10:56:51+03:00

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Председатель Омского городского совета Владимир Корбут, его первый заместитель Юрий Тетянников, а также представители мэрии побывали с проверкой в микрорайоне Амур-2. Там завершается возведение самой большой и современной школы в городе. На этот объект в рамках нацпроекта «Образование» из федерального и областного бюджетов выделено 373,4 млн рублей.

Поскольку территория Амура-2 активно застраивается, такое учебное заведение здесь крайне необходимо. Рядом уже построили детский садик. Теперь очередь за общеобразовательной школой. Причем оба здания выполнены не по старым шаблонам – они имеют необычную архитектурную форму. Школа, как и садик, будет отделана снаружи яркими панелями.

Фото: Омский горсовет

Конкурс на ее возведение в апреле 2019 года выиграло ООО СМУ-9 Стройбетон «Космическое». Директор Александр Петрик признается: их подрядная организация с удовольствием воплощает в жизнь такой необычный проект.

Здание с разной высотой – от двух до четырех этажей – предусматривает 53 класса с современным оборудованием, просторную библиотеку, столовую на 500 мест, пять спортзалов и отдельный блок для начальной школы. На территории также предусмотрены спортивная площадка с беговой дорожкой и место для рекреации учеников.

Директор департамента строительства Омска Александр Мякинин сообщил депутатам, что объект готов на 63%. При этом возведение самого здания уже полностью завершено, остались отделочные и электромонтажные работы. По условиям контракта, новую школу в Амуре-2 сдадут в ноябре, все работы выполняются точно по графику. А первые ученики придут сюда 1 сентября 2021 года – столько времени потребуется, чтобы школа прошла все необходимые проверки на безопасность.

Фото: мэрия Омска

Первый вице-спикер горсовета Юрий Тетянников уточнил у присутствовавшей на объекте главы депобразования, сколько школ надо построить в городе дополнительно, чтобы все дети учились в первую смену. Лариса Ефимова ответила, что с учетом сегодняшних потребностей необходимо еще около 15 таких объектов. Деньги на их возведение будут изыскивать планомерно в течение нескольких лет. У депутатов уже есть понимание, как это можно осуществить.

Фото: Омский горсовет

– Увиденное сегодня вселяет надежду, что те планы, которые строили не только мы, но и жители этого микрорайона, будут осуществлены своевременно, – резюмировал результаты рабочей поездки председатель горсовета Владимир Корбут.

ИСТОЧНИК KP.RU