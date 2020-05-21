В мэрии объяснили, зачем в Омске пилят и обрезают деревья у дорог

21 Май 2020 2020-05-21T10:01:13+03:00

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Омичи в социальных сетях часто возмущаются кронированием деревьев. Чаще всего такие работы ведутся вдоль городских дорог. В мэрии объяснили, с чем это связано. Оказывается, все дело в безопасности движения.

- На тех участках, где растительность закрывает обзор дорожных знаков, светофоров и пешеходных переходов, службами озеленения производится обрезка веток деревьев и излишней поросли. Специалисты отдела технического надзора управления в ежедневном режиме выявляют потенциально опасные места и выдают предписания дорожно-эксплуатационным участкам для устранения замечаний. Кроме того, в этом направлении ведется также отработка предписаний, полученных от ГИБДД, - приводит пресс-служба мэрии слова начальника контрольно-диспетчерской службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Анатолия Бакланова.

ИСТОЧНИК KP.RU