В Омске из-за коронавируса закрыли еще одну больницу с 36 пациентами

21 Май 2020 2020-05-21T08:46:26+03:00

Диагноз подтвердился у одного из них

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Очередная возможная вспышка коронавируса найдена в одной из городских больниц. Диагноз подтвердился у пациента в Горбольнице №9 на Левом Берегу. В итоге ее закрыли на карантин вместе с пациентами и персоналом. Об этом рассказали в омском минздраве.

- На данный час стационар закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции. Первые результаты анализов у всех были отрицательными, в ближайшее время ожидаем результатов повторного обследования, - рассказали подробности в ведомстве.

Есть и тяжелый больной - один из пациентов не может быть перемещен в другую больницу по состоянию здоровья. 12 медиков ближайшие 2 недели будут жить в больнице. Они обеспечены всем необходимым, как сообщает минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU