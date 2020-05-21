В Омске заведующая детским садиком задекларировала 9 миллионов дохода за год

21 Май 2020 2020-05-21T07:57:14+03:00

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Заведующие омских садиков отчитались о своих доходах за 2019 год. Информацию опубликовали на сайте администрации города. Оказалось, что у руководителей дошкольных учреждений неплохие доходы. Ряд заведующих показали доход свыше 1 миллиона рублей.

Но их цифры меркнут по сравнению с финансовыми результатами руководителя детского садика №275 на улице Дианова. У Оксаны Шкуровской в графе доходы за год значится около 9 миллионов. Есть у нее в списке имущества гараж, квартира и неплохой "Мерседес".

Скорее всего, столь высокий доход связан с продажей какой-либо другого дорого имущества или со взятым кредитом (ипотекой). По закону все это проходит как доход.

Высокие доходы и у супруга Оксаны Шкуровской: почти 13 миллионов за год и внушительный список различного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU