В Омске заведующая детским садиком задекларировала 9 миллионов дохода за год
Заведующие омских садиков отчитались о своих доходах за 2019 год. Информацию опубликовали на сайте администрации города. Оказалось, что у руководителей дошкольных учреждений неплохие доходы. Ряд заведующих показали доход свыше 1 миллиона рублей.
Но их цифры меркнут по сравнению с финансовыми результатами руководителя детского садика №275 на улице Дианова. У Оксаны Шкуровской в графе доходы за год значится около 9 миллионов. Есть у нее в списке имущества гараж, квартира и неплохой "Мерседес".
Скорее всего, столь высокий доход связан с продажей какой-либо другого дорого имущества или со взятым кредитом (ипотекой). По закону все это проходит как доход.
Высокие доходы и у супруга Оксаны Шкуровской: почти 13 миллионов за год и внушительный список различного имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU