2020-05-21T07:57:14+03:00
Общество

В Омске заведующая детским садиком задекларировала 9 миллионов дохода за год

Руководители дошкольных учреждений отчитались о зарплатах
Станислав МУХИН
Поделиться:
Оказалось, заведующие неплохо зарабатывают.Оказалось, заведующие неплохо зарабатывают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заведующие омских садиков отчитались о своих доходах за 2019 год. Информацию опубликовали на сайте администрации города. Оказалось, что у руководителей дошкольных учреждений неплохие доходы. Ряд заведующих показали доход свыше 1 миллиона рублей.

Но их цифры меркнут по сравнению с финансовыми результатами руководителя детского садика №275 на улице Дианова. У Оксаны Шкуровской в графе доходы за год значится около 9 миллионов. Есть у нее в списке имущества гараж, квартира и неплохой "Мерседес".

Скорее всего, столь высокий доход связан с продажей какой-либо другого дорого имущества или со взятым кредитом (ипотекой). По закону все это проходит как доход.

Высокие доходы и у супруга Оксаны Шкуровской: почти 13 миллионов за год и внушительный список различного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 предлагает омским клиентам еще больше пиццы
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце
В Омске заведующая детским садиком задекларировала 9 миллионов дохода за год
Дежурных групп в омских садиках не будет до начала лета
«Ситуация тяжелая, мы не вышли на плато»: Губернатор объяснил продление самоизоляции в Омске
Количество заражений коронавирусом в Омской области уже приближается к тысяче
На видео попало, как омичку задержали за прогулку на велосипеде по набережной
Победившей рак омичке не дали померить обувь в дорогом магазине из-за сожженных химией ногтей
На фото попали люди в костюмах химзащиты, замеченные в районе ж/д-вокзала
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса.
Регоператор намерен «просудить» всех омских коммерсантов за мусорные долги
Виновницы массового ДТП в Омске обязали выплатить ущерб
Стало известно, когда в омском правительстве примут решение о дальнейшем режиме самоизоляции
Где в Омске отключат горячую воду в июне
Аномальная майская жара в Омске побила 58-летний рекорд