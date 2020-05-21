Дежурных групп в омских садиках не будет до начала лета

21 Май 2020 2020-05-21T07:29:57+03:00

На этом настаивают в Роспотребнадзоре

Изменить размер текста: A A

Вторую неделю в регионе обсуждается запуск дежурных групп в омских садиках. Для многих родителей это жизненная необходимость - сибирякам не с кем оставлять детей. Некоторые даже потеряли работу.

Однако на расчетах омичей власти поставили крест. Против запуска работы дежурных групп категорически выступил главный санитарный врач Александр Крига. Он ссылается на увеличение случаев коронавируса в регионе. Режим всеобщей самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня. Жителям придется что-то придумывать с детьми.

- Минобр и городская администрация просили открыть дежурные группы детских садов, потому что не с кем оставить детей. Но, к сожалению, с учетом мнения Роспотребнадзора принято решение не разрешать воспитательный процесс в детских садах, – сообщил губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU