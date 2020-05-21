2020-05-21T07:29:57+03:00
Общество

Дежурных групп в омских садиках не будет до начала лета

На этом настаивают в Роспотребнадзоре
Станислав МУХИН
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В омских дворах обрабатывают даже детские площадки.В омских дворах обрабатывают даже детские площадки.Фото: ВКонтакте
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Вторую неделю в регионе обсуждается запуск дежурных групп в омских садиках. Для многих родителей это жизненная необходимость - сибирякам не с кем оставлять детей. Некоторые даже потеряли работу.

Однако на расчетах омичей власти поставили крест. Против запуска работы дежурных групп категорически выступил главный санитарный врач Александр Крига. Он ссылается на увеличение случаев коронавируса в регионе. Режим всеобщей самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня. Жителям придется что-то придумывать с детьми.

- Минобр и городская администрация просили открыть дежурные группы детских садов, потому что не с кем оставить детей. Но, к сожалению, с учетом мнения Роспотребнадзора принято решение не разрешать воспитательный процесс в детских садах, – сообщил губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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