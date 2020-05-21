2020-05-21T07:07:32+03:00
Общество

«Ситуация тяжелая, мы не вышли на плато»: Губернатор объяснил продление самоизоляции в Омске

Режим продлили до 3 июня
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти напоминают, что с 1 мая действует масочный режим.Власти напоминают, что с 1 мая действует масочный режим.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции продлен в Омской области до 3 июня. Такое решение приняли на оперштабе власти. Главным стало мнение руководителя Роспотребнадзора Александра Криги. При этом никаких послаблений жителям ожидать не стоит. Все испортила плохая статистика - количество заражений коронавирусом за сутки в регионе постоянно растет.

– Минобр и городская администрация просили открыть дежурные группы детских садов, потому что не с кем оставить детей. Экономический блок предлагал открыть уличные кафе, фитнес в уличном режиме и ряд других отраслей, - сказал омский губернатор. - Обсуждался вопрос возвращения льготного проезда. Но, к сожалению, с учетом мнения Роспотребнадзора принято решение не разрешать никому работу, не разрешать воспитательный процесс в детских садах.

Он подчеркнул: ситуация непростая.

– Ситуация тяжелая, мы не вышли на плато, у нас не началось снижение. Роспотребнадзор настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции, режим повышенной готовности до 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 предлагает омским клиентам еще больше пиццы
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце
В Омске заведующая детским садиком задекларировала 9 миллионов дохода за год
Дежурных групп в омских садиках не будет до начала лета
«Ситуация тяжелая, мы не вышли на плато»: Губернатор объяснил продление самоизоляции в Омске
Количество заражений коронавирусом в Омской области уже приближается к тысяче
На видео попало, как омичку задержали за прогулку на велосипеде по набережной
Победившей рак омичке не дали померить обувь в дорогом магазине из-за сожженных химией ногтей
На фото попали люди в костюмах химзащиты, замеченные в районе ж/д-вокзала
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса.
Регоператор намерен «просудить» всех омских коммерсантов за мусорные долги
Виновницы массового ДТП в Омске обязали выплатить ущерб
Стало известно, когда в омском правительстве примут решение о дальнейшем режиме самоизоляции
Где в Омске отключат горячую воду в июне
Аномальная майская жара в Омске побила 58-летний рекорд