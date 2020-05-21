«Ситуация тяжелая, мы не вышли на плато»: Губернатор объяснил продление самоизоляции в Омске

21 Май 2020 2020-05-21T07:07:32+03:00

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Режим самоизоляции продлен в Омской области до 3 июня. Такое решение приняли на оперштабе власти. Главным стало мнение руководителя Роспотребнадзора Александра Криги. При этом никаких послаблений жителям ожидать не стоит. Все испортила плохая статистика - количество заражений коронавирусом за сутки в регионе постоянно растет.

– Минобр и городская администрация просили открыть дежурные группы детских садов, потому что не с кем оставить детей. Экономический блок предлагал открыть уличные кафе, фитнес в уличном режиме и ряд других отраслей, - сказал омский губернатор. - Обсуждался вопрос возвращения льготного проезда. Но, к сожалению, с учетом мнения Роспотребнадзора принято решение не разрешать никому работу, не разрешать воспитательный процесс в детских садах.

Он подчеркнул: ситуация непростая.

– Ситуация тяжелая, мы не вышли на плато, у нас не началось снижение. Роспотребнадзор настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции, режим повышенной готовности до 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU