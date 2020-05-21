2020-05-21T06:59:23+03:00
Общество

Количество заражений коронавирусом в Омской области уже приближается к тысяче

Резкий рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в последние дни
Анна МИКУЛА
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В Омской области выявили уже 764 случая заражения COVID-19.В Омской области выявили уже 764 случая заражения COVID-19.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным областного минздрава, за минувшие сутки прибавилось еще 47 жителей Омской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее их число в регионе составляет 764 человека.

С учетом того, что в последние дни наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19, уже в ближайшее время эта цифра может вплотную приблизиться к тысяче.

Новые случаи заражения распределились так: Омск – 36, Калачинский район – 5, Москаленский – 2, Русско-Полянский – 1, Седельниковский – 1, Исилькульский – 1, Омский – 1.

Также сообщается, что уже второй день подряд нет прироста по летальным случаям, их по-прежнему 17. Еще 18 человек выздоровели, и теперь число победивших коронавирус омичей составляет 162.

На данный момент еще 4225 человек находятся под наблюдением , 19 753 – сняты с регистрационного учета. Количество тестов, проведенных омскими лабораториями за минувшие сутки, возросло до 90 631.

ИСТОЧНИК KP.RU

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