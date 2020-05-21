На видео попало, как омичку задержали за прогулку на велосипеде по набережной

21 Май 2020 2020-05-21T06:37:32+03:00

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Неприятный инцидент произошел на днях с омичкой, которая решила покататься по Иртышской набережной на велосипеде. В районе Ленинградского моста ее остановили полицейские, патрулировавшие территорию.

Вероятно, в этом месте правоохранители поставили, чтобы не пропускать людей на пляж. В регионе действует режим самоизоляции, но одиночные прогулки разрешены.

Тем не менее полицейские сообщили велосипедист, что дальше проехать она не может. Девушка ответила, что едет домой и поинтересовалась, как ей теперь туда добраться.

Потом начала снимать происходящее на видео, которое и разместила в соцсетях. На записи видно, что она просит сотрудника полиции показать документы. Тот на это дает неожиданный ответ: он не обязан этого делать. Потом начинает звонить кому-то из администрации города. Чем в итоге закончилась эта история, автор видео не сообщает.

Что происходит в городе..Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU