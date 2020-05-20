2020-05-20T18:27:51+03:00
Общество

Победившей рак омичке не дали померить обувь в дорогом магазине из-за сожженных химией ногтей

Молодая женщина обратилась к руководству торговой сети с просьбой разобраться в инциденте
Анна МИКУЛА
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Екатерина недавно победила рак.Екатерина недавно победила рак.Фото: instagram.com
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В неприятную ситуацию попала недавно омичка Екатерина Торопыно. Мама двоих детей на своей странице в Instagram честно рассказывает, как ведет тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием. Она прошла несколько мучительных курсов химиотерапии, и теперь результаты анализов показали, что она полностью здорова.

Но Екатерина неожиданно столкнулась с новой проблемой. Из-за разрушительных препаратов, которые ей вводили, у нее не только выпали волосы, но и пострадали ногти. Это напугало продавца обувного магазина, куда омичка пришла за удобными кроссовками.

– Продавец мне в грубои форме сказала: «У вас с ногтями проблема, не дадим вам ничего мерить!» – Что простите? С ногтями? Так это они от химиотерапии сожглись, – ответила я. Продавец еще раз мне сказала, мол, «на ногти свои посмотрите, мы вам ничего не дадим мерить! – пишет Екатерина.

Девушка обратилась к руководству торговой сети с призывом разобраться в инциденте.

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В конце прошлого года у 30-летней омички Екатерины Торопыно обнаружили рак лимфатической системы третьей стадии. По признанию молодой женщины, узнав о страшном диагнозе, первые дни она просто плакала и думала, почему жизнь обошлась так несправедливо именно с ней. ( Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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