2020-05-20T17:08:24+03:00
Общество

На фото попали люди в костюмах химзащиты, замеченные в районе ж/д-вокзала

Оказалось, что это сотрудники МЧС
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Утром 20 мая сотрудники регионального ГУ МЧС отправились дезинфицировать территорию в районе ж/д-вокзала в Омске. Из-за пандемии коронавируса они помогают коммунальным службам в дезинфекции города.

Кстати, фото с места, выложенные пресс-службой ведомства, получились впечатляющими. Вот они.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Эти мероприятия мы проводим ежедневно, начиная с 11 апреля этого года, – рассказал начальник инженерной службы специализированной пожарной части Олег Иванов. – Пока они запланированы до конца мая. Специально созданная группа в средствах защиты при помощи ранцевых огнетушителей распыляет дезинфицирующее вещество в местах, часто посещаемых людьми. Сейчас, в период самоизоляции людей не очень много, но те, кто нам встречаются, с пониманием относятся к тому, что мы делаем. Сегодня мы провели санитарную обработку вокруг здания пригородного вокзального комплекса, лестничных маршей, перил, а также мест общего пользования. Также были обработаны парки, скверы, остановочные комплексы, игровые и спортивные площадки.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В пресс-службе ведомства также сообщили, что за неделю сотрудники ГУ МЧС продезинфицировали 150 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
На фото попали люди в костюмах химзащиты, замеченные в районе ж/д-вокзала
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