2020-05-20T14:12:10+03:00
Общество

Виновницы массового ДТП в Омске обязали выплатить ущерб

А из-за того, что женщина не компенстровала расходы сразу, ей ещё выписали штраф
Анна МИКУЛА
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Массовую аварию в 2017 году устроила омичка на Hyundai Santa Fe. На пересечении улиц Лермонтова и Ленина она не уступила дорогу Infiniti. Тот в результате столкновения наехал на припаркованный автомобиль Datsun, а сама автоледи – на стоявший по соседству Chevrolet GMT900 Tahoe. Последний, в свою очередь, врезался еще в две припаркованные вблизи иномарки.

Представители страхового акционерного общества «ВСК», оплатившего стоимость ремонта владельцу Chevrolet, обратились в суд. Там иск удовлетворил, обязав омичку возместить понесенные истцом убытки в размере 181 тысячи рублей.

Добровольно этого она не сделала, поэтому пришлось вмешаться приставам. Ей пригрозили забрать в счет долга ее автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска.

– Этот факт стал для омички руководством к действию, и она погасила долг в полном объеме, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

Кроме того, виновнийе аварии пришлось заплатить еще и штраф за то, что не сразу расплатилась по этому долгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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