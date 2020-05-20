2020-05-20T13:45:09+03:00
Общество

Стало известно, когда в омском правительстве примут решение о дальнейшем режиме самоизоляции

Сегодня состоится заседание оперштаба
Станислав МУХИН
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Один из главных вопросов, волнующих омичей, запустят ли после 24 мая дежурные группы в садикахОдин из главных вопросов, волнующих омичей, запустят ли после 24 мая дежурные группы в садикахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим самоизоляции действует в Омской области до 24 мая. Сегодня состоится заседание регионального оперштаба с участием главного санитарного врача Омской области Александра Криги. На нем будет решаться, продлевать самоизоляцию в регионе или нет. Об этом накануне сообщал губернатор Александр Бурков.

По его словам, одним из главных вопросов будет запуск дежурных групп в омских садиках. Об этом жители давно просят власти. На днях стало известно, что в некоторых дошкольных учреждениях начали собирать списки детей, родители которых готовы водить их в дежурные группы. Однако против этого главный санитарный врач.

- Доводили проблему до главного санитарного врача Александра Криги. Не соседям же отдавать, разносить заразу. Врачи настаивают на закрытии детских садов, главный санитарный врач тоже против дежурных групп, - признался вчера губернатор.

Сейчас в Омской области выявлено более 700 случаев коронавируса. В конце прошлой недели Александр Бурков в докладе президенту оценивал ситуацию с covid-19 в регионе как напряженную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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