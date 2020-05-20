В Омске МЧС предупреждает о сильном ветре и дожде с грозами

20 Май 2020 2020-05-20T11:55:09+03:00

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В Омской области 21 мая ожидается непогода. На регион снова надвигается жара, но пройдут дожди с сильными грозами. Об этом сообщает региональное МЧС. Омичей просят быть осторожными.

- Днем 21 мая по Омской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах порывы ветра 17–22 м/с. Будьте осторожны! - говорится в официальном сообщении МЧС.

Добавим, что на днях во время грозы погиб подросток в Омской области. В мальчика ударил разряд молнии. Спасти ребенка не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU