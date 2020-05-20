На видео попали последствия массового ДТП с участием двух «газелей» в Омске

20 Май 2020 2020-05-20T11:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти машин.

Сначала 72-летний водитель на «Ладе Приоре» на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Лермонтова не предоставил преимущества на дороге «Хендаю» и въехал в него.

24-летний водитель пострадавшего авто двинулся дальше и уже сам стал виновником аварии. Он въехал в «Ладу Гранту». Ту от удара отбросило на грузовую «газель», которая столкнулась с «газелью»-эвакуатором.

В результате ДТП водители автомобилей «Хендай» и «Лада» обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Массовое ДТП.Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU