На видео попали последствия массового ДТП с участием двух «газелей» в Омске
В Октябрьском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти машин.
Сначала 72-летний водитель на «Ладе Приоре» на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Лермонтова не предоставил преимущества на дороге «Хендаю» и въехал в него.
24-летний водитель пострадавшего авто двинулся дальше и уже сам стал виновником аварии. Он въехал в «Ладу Гранту». Ту от удара отбросило на грузовую «газель», которая столкнулась с «газелью»-эвакуатором.
В результате ДТП водители автомобилей «Хендай» и «Лада» обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
Массовое ДТП.Видео: Инцидент Омск
ИСТОЧНИК KP.RU