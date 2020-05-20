2020-05-20T11:05:56+03:00
Общество

В Омске будут судить женщину, которая выбросила свою собаку в мусоропровод

Хозяйка животного сослалась на то, что у нее нет денег на лечение и корм для питомца
Анна МИКУЛА
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В Омске рассмотрят одно из первых для нашего региона уголовных дел о жестоком обращении с животными. Перед судом предстанет 25-летняя омичка, которая зверски замучила свою собаку.

Сначала она надела бедолаге на голову полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод. Животное спасли неравнодушные соседи. После этого хозяйка выхватила у них питомца, унесла к себе домой и утопила его.

Позже она объяснила полицейским, что решила избавиться от своей собаки, потому что у нет денег на ветеринара и на корм.

– Вину в совершении преступления она признала, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело будет направлено мировому судье в Кировском судебном районе г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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