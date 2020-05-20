2020-05-20T10:35:41+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омск вернется 30-градусная жара

Похолодание уйдет, но не дожди
Станислав МУХИН
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В Омск снова вернется жара под +30.В Омск снова вернется жара под +30.Фото: ВКонтакте
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Аномальная весенняя жара в мае сменилась похолоданием и дождями с ветром в Омской области. Однако, как обещают синоптики, скоро прохладная погоду отступит. В Омск снова вернется жара под +30.

Уже в конце недели потеплеет до +25. А самым жарким днем станет воскресенье 24 мая. В этот день потеплеет до +31.Но никуда не уйдут дожди. Небольшие осадки прогнозируют почти каждый день.

Правда, жара продержится не так долго. Уже в начале следующей недели будет всего +25. А в середине похолодает до +19... +21. При этом будет ветрено. Но и это отличная погода для мая в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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