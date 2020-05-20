2020-05-20T09:08:24+03:00
Общество

«Исключить кумовство и разъяснить все цифры»: Глава омского минздрава высказалась о выплатах врачам за работу с covid-19

Министр Ирина Солдатова уверена: считать надбавки по минутам работы - неправильно
Станислав МУХИН
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Глава минздрава Ирина Солдатова заверила, что вопрос на жестком контроле.Глава минздрава Ирина Солдатова заверила, что вопрос на жестком контроле.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Глава омского минздрава Ирина Солдатова высказалась о стимулирующих выплатам врачам, работающим с больными коронавирусом. Деньги из Москвы в регион уже поступили. Министр уверена: что высчитывать доплату на основе времени, проведенного врачом с опасной инфекцией, неправильно. Чиновница заявила, что в курсе каждого случая, когда права медиков были ущемлены.

- Я не могу позвонить всем, но я знаю о каждом случае, когда права медработника были ущемлены. И мы будем дальше следить, чтобы все было в рамках закона, а не скатывалось до подсчета минут рабочего времени, - сказала на совещании Ирина Солдатова. - Эти деньги выделяет государство для того, чтобы поддержать наших врачей, медсестер, фельдшеров, спецбригады скорой, младший персонал. Всех тех, кто сегодня работает с COVID-19, кто забыл покой и сон в борьбе с вирусом. Важно доводить средства без проволочек, полностью исключить кумовство, разъяснять людям, как ведутся расчеты.

Для врачей, у которых возникли вопросы по начислениям надбавок, работает телефон горячей линии - 8-800-350-46-96. По нему можно пожаловаться анонимно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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