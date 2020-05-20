Суд отказался штрафовать за нарушение самоизоляции омича, задержанного полицией в лесу

20 Май 2020 2020-05-20T08:13:49+03:00

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Неожиданное решение в пользу жителя одного из сел Горьковского района принял местный суд. Туда на рассмотрение поступило административное дело. Полицейские задержали в лесу местного жителя. Мужчина сельскими дорогами перегонял целый табун лошадей. Сотрудникам правоохранительных органов он пояснил: что гонит животных к знакомому из-за нехватки у себя корма. Но полицейских объяснения не устроили и на сельчанина составили протокол за нарушение самоизоляции. После этого административное дело рассмотрели в суде.

- В судебном заседании было установлено, что житель Омской области утром 11 апреля перегонял принадлежащих ему скот лошадей из р.п. Горьковское к своему знакомому на летнее содержание, так как кормить скот не было возможности из-за отсутствия кормов. Самостоятельно пасти лошадей также не было возможности, так как помимо лошадей в хозяйстве имеется еще около 100 голов скота.

В итоге суд встал на сторону жителя. Его ситуацию отнесли к обстоятельствам крайней необходимости. Мужчину не стали штрафовать за нарушение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU