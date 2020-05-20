2020-05-20T08:13:49+03:00
Общество

Суд отказался штрафовать за нарушение самоизоляции омича, задержанного полицией в лесу

Сельчанин перегонял лошадей
Станислав МУХИН
Поделиться:
Сельчанина не стали штрафовать.Сельчанина не стали штрафовать.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Неожиданное решение в пользу жителя одного из сел Горьковского района принял местный суд. Туда на рассмотрение поступило административное дело. Полицейские задержали в лесу местного жителя. Мужчина сельскими дорогами перегонял целый табун лошадей. Сотрудникам правоохранительных органов он пояснил: что гонит животных к знакомому из-за нехватки у себя корма. Но полицейских объяснения не устроили и на сельчанина составили протокол за нарушение самоизоляции. После этого административное дело рассмотрели в суде.

- В судебном заседании было установлено, что житель Омской области утром 11 апреля перегонял принадлежащих ему скот лошадей из р.п. Горьковское к своему знакомому на летнее содержание, так как кормить скот не было возможности из-за отсутствия кормов. Самостоятельно пасти лошадей также не было возможности, так как помимо лошадей в хозяйстве имеется еще около 100 голов скота.

В итоге суд встал на сторону жителя. Его ситуацию отнесли к обстоятельствам крайней необходимости. Мужчину не стали штрафовать за нарушение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Омске отключат горячую воду в июне
Аномальная майская жара в Омске побила 58-летний рекорд
В Омске МЧС предупреждает о сильном ветре и дожде с грозами
На видео попали последствия массового ДТП с участием двух «газелей» в Омске
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
В Омске будут судить женщину, которая выбросила свою собаку в мусоропровод
Призвание сильных и мужественных…
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Стало известно, когда в Омск вернется 30-градусная жара
Омский вуз в формате виртуальной реальности
Найди свой замок
Домашний адрес - природная здравница
Алексей Агранович приготовил ужин для Елены Подкаминской
«Росводоканал Омск»: передай показания роботу
В крупный медиахолдинг срочно требуется корректор
Таир Мамедов: «Иногда мы думали, не слишком ли жестко мы поступаем с участниками «Острова героев»?»
«Исключить кумовство и разъяснить все цифры»: Глава омского минздрава высказалась о выплатах врачам за работу с covid-19
Суд отказался штрафовать за нарушение самоизоляции омича, задержанного полицией в лесу
В Омске коронавирусом заразились за сутки еще 65 человек
В Омске погиб водитель «Москвича», устроивший ДТП с четырьмя машинами
В омских садиках начали собирать списки для дежурных групп
В Омске водителя оштрафовали за езду без маски за рулем своего авто