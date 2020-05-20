2020-05-20T07:51:20+03:00
Общество

В Омске коронавирусом заразились за сутки еще 65 человек

За сутки проведено почти 4 000 тестов
Станислав МУХИН
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За сутки коронавирус нашли у 65 человек.За сутки коронавирус нашли у 65 человек.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Оперштаб опубликовал свежие цифры заболеваемости коронавирусом в Омской области. За сутки коронавирусом заразились сразу 65 человек. Теперь общее количество выявленных случаев составляет в регионе 717. Выписались еще 22 человека. Летальных исходов за последние сутки нет. Но в больницах находится несколько тяжелых пациентов, которые лежат под аппаратами ИВЛ.

- Общая география новых случаев выглядит так: Омск - 50 заболевших, Калачинский район – 6, Москаленский – 3, Горьковский, Тюкалинский, Шербакульский, Крутинский, Павлоградский, Таврический – по одному. Продолжается кропотливая лабораторная работа: за последние сутки проведено 3905 исследований, - сообщили в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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