В Омске коронавирусом заразились за сутки еще 65 человек
Оперштаб опубликовал свежие цифры заболеваемости коронавирусом в Омской области. За сутки коронавирусом заразились сразу 65 человек. Теперь общее количество выявленных случаев составляет в регионе 717. Выписались еще 22 человека. Летальных исходов за последние сутки нет. Но в больницах находится несколько тяжелых пациентов, которые лежат под аппаратами ИВЛ.
- Общая география новых случаев выглядит так: Омск - 50 заболевших, Калачинский район – 6, Москаленский – 3, Горьковский, Тюкалинский, Шербакульский, Крутинский, Павлоградский, Таврический – по одному. Продолжается кропотливая лабораторная работа: за последние сутки проведено 3905 исследований, - сообщили в омском минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU