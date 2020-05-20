В Омске погиб водитель «Москвича», устроивший ДТП с четырьмя машинами

20 Май 2020 2020-05-20T07:29:36+03:00

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Крупная авария произошла в Омске 19 мая вечером. Все случилось на Красноярском тракте. Аварию около 21 часа спровоцировал 65-летний водитель "Москвича". Мужчина ехал в сторону полей СибНИИСхоза. При повороте с Красноярского тракта он врезался в ехавшую попутно "Тойоту Виста". Зацепил "Москвич" и внедорожник "Тойота Ленд Крузер". После столкновения легковушку выбросило на встречную полосу прямо под автобус "ПАЗ".

В итоге водитель "Москвича" стал виновником аварии сразу с четырьмя автомобилями. От ударов от легковушки почти ничего не осталось. Переднюю часть машины просто вмяло в салон. Чтобы достать водителя, спасателям пришлось разрезать "Москвич". Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, 65-летний водитель погиб на месте. Шансов выжить в такой аварии у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU