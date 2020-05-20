2020-05-20T07:14:33+03:00
Общество

В омских садиках начали собирать списки для дежурных групп

В них просят записываться только тех родителей, которые остро нуждаются
Станислав МУХИН
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В омских садиках начали собирать списки для дежурных групп в садиках.В омских садиках начали собирать списки для дежурных групп в садиках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже второй месяц в Омской области не работают школы и садики. Сложнее всего родителям малышей - их одних дома точно не оставишь. Некоторые родители из-за этого уже потеряли работу. Поэтому омичи обрывают телефоны горячих линий и просят у власти запустить хотя бы дежурные группы.

Губернатор Александр Бурков накануне высказался, что в курсе проблемы. По его словам, запуск дежурных групп будет обсуждаться запуск дежурных групп в садиках. А на днях списки родителей, которые готовы водить в эти группы детей, начали собирать воспитатели дошкольных учреждений. "Комсомолке" известно как минимум об одном таком садике в городке Нефтяников.

- В чат нашей группы написала председатель родительского комитета. Она передала пожелание от воспитателя. Все остро нуждающиеся родители должны записаться в эту группу - кто готов водить детей. Скорее всего, туда будут ходить и ребятишки из соседних садиков. В нашей группе записались всего 6-7 человек, - рассказала "Комсомолке" на условиях анонимности омичка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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