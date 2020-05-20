2020-05-20T06:52:14+03:00
Общество

В Омске водителя оштрафовали за езду без маски за рулем своего авто

А машине был пассажир - клиент такси
Станислав МУХИН
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На шофера составили протокол о нарушении.На шофера составили протокол о нарушении.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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С 1 мая в Омской области установлен масочный режим. Всех жителей обязали носить индивидуальные средства защиты в общественных местах - в общественном транспорте, магазинах, аптеках.

Однако "Комсомолке" стало известно о случае, когда в Омске сотрудники ГИБДД составили протокол на водителя личного авто. На это пожаловался сибиряк.

- Я ехал у городка "Водников" в потоке. Инспектор выдернул меня из третьего ряда и махнул жезлом, чтобы я остановился. Начали спрашивать, почему я без маски и куда я вообще еду при режиме самоизоляции. Я и сказал, что таксист, еду с клиентом. После этого на меня сразу же составили протокол, - рассказал омич.

Какой именно штраф получит таксист, пока неясно. Протоколы направлены в суд. Инспекторы лишь пояснили водителю, что его размер от 1 000 до 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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