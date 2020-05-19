2020-05-19T14:49:54+03:00
Общество

В омском минздраве произошла еще одна громкая отставка

И, судя по всему, она окажется не последней
Анна МИКУЛА
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Сегодня, 19 мая, стало известно, что свой пост покинет заместитель министра здравоохранения Омской области Людмила Шукиль. В региональном ведомстве подтвердили, что это произойдет 27 мая.

– Безусловно, Людмила Владимировна очень опытный и уважаемый в нашей среде человек, – отметила глава омского минздрава Ирина Солдатова. – За годы работы она помогла огромному числу омичей получать положенные по закону препараты, высокотехнологичную медицинскую помощь, решала много различных задач. Я уверена, что мы не прощаемся, просто время диктует свои условия, и для омского минздрава это – время перемен.

Уже известно, что эта отставка не будет последней. Помимо заместителя министр планирует сменить и руководителя департамента организации оказания медицинской помощи. До сегодняшнего дня это место занимал Дмитрий Рябиков.

Напомним, что своих постов уже лишились два региональных замминистра – Ольга Богданова и Александр Павловских.

Также ушли в отставку Георгий Соболев и Евгений Матвеев, работавшие главврачами ГБ № 1 и инфекционной больницы № 1 им. Далматова соответственно.

Да и сама Ирина Солдатова не так давно сменила на посту министра уволившегося Дмитрия Вьюшкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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