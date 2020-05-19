Омский таксист вместо дороги смотрел в телефон и чуть не убил пассажира
Фактически никем неуправляемое авто влетело в другую машину
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Страшное ДТП случилось в октябре прошлого года. Водитель такси, выполняя заказ, решил, что в телефон смотреть намного интереснее, чем на дорогу.
В результате на перекрестке улиц Декабристов и Красных Зорь он не заметил авто, ехавшее по главной дороге, и влетел в него. Сидевший в такси пассажир получил серьезные травмы. Врачи оценили вред, причиненный его здоровью, как тяжелый.
Вину в совершенном деянии таксист признал в полном объеме. Уголовное дело по существу рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU