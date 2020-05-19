Пьяный омич повредил позвоночник 6-летней падчерице
В ДГКБ-3 привезли 6-летнюю девочку с травмами. Выяснилось, что ребенку из нанес пьяный отчим.
Все произошло в квартире дома на улице 19-го Партсъезда. 39-летний рецидивист напился и устроил скандал сожителтнице. Ее маленькая дочь испугалась криков и расплакалась.
Разъяренный мужчина схватил ребенка за ногу и отшвырнул на диван – он решил таким способом успокоить малышку. Но вместо этого чуть ее не покалечил.
– В результате девочке были причинены телесные повреждения в виде растяжения связок грудного отдела позвоночника, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следователями выясняются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU