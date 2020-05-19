Пьяный омич повредил позвоночник 6-летней падчерице

19 Май 2020 2020-05-19T13:29:31+03:00

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Избитую девочку с травмами увезли в больницу

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В ДГКБ-3 привезли 6-летнюю девочку с травмами. Выяснилось, что ребенку из нанес пьяный отчим.

Все произошло в квартире дома на улице 19-го Партсъезда. 39-летний рецидивист напился и устроил скандал сожителтнице. Ее маленькая дочь испугалась криков и расплакалась.

Разъяренный мужчина схватил ребенка за ногу и отшвырнул на диван – он решил таким способом успокоить малышку. Но вместо этого чуть ее не покалечил.

– В результате девочке были причинены телесные повреждения в виде растяжения связок грудного отдела позвоночника, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следователями выясняются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU