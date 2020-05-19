В Омске прямо на дороге загорелась машина
Ее помогли потушить проезжавшие мимо сотрудники коммунальных служб
Фото: «Аварийный Омск»
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Настоящая драма разыгралась сегодня, 19 мая, в Омске. В районе остановки у СибАДИ прямо во время движения внезапно вспыхнула машина.
По счастью, водитель успел вовремя выскочить из салона. Кроме того, мимо проезжал грузовик с полной цистерной воды – он направлялся поливать деревья и газоны. Не дожидаясь приезда пожарных коммунальщики помогли потушить загоревшееся авто.
Фото: «Аварийный Омск»
– Это знакомый друга подгорел, – рассказывает один из подписчиков паблика «Аварийный Омск», где разместили фото ЧП. –бензопровод повредился. Газа там нет, это турбо аут.
ИСТОЧНИК KP.RU