В Омске прямо на дороге загорелась машина

19 Май 2020 2020-05-19T13:08:06+03:00

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Настоящая драма разыгралась сегодня, 19 мая, в Омске. В районе остановки у СибАДИ прямо во время движения внезапно вспыхнула машина.

По счастью, водитель успел вовремя выскочить из салона. Кроме того, мимо проезжал грузовик с полной цистерной воды – он направлялся поливать деревья и газоны. Не дожидаясь приезда пожарных коммунальщики помогли потушить загоревшееся авто.

Фото: «Аварийный Омск»

– Это знакомый друга подгорел, – рассказывает один из подписчиков паблика «Аварийный Омск», где разместили фото ЧП. –бензопровод повредился. Газа там нет, это турбо аут.

ИСТОЧНИК KP.RU