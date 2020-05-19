2020-05-19T12:41:11+03:00
Общество

На Иртыше в Омске задержали пьяного водителя катера

Судно отправили на штрафстоянку
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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С 1 мая в Омске открылась навигация для малых судов, и сотрудникам регионального МЧС почти каждый день в прямом смысле слова приходится вылавливать нарушителей. Только за этот период они составили 22 протокола.

В одном случае произошла и вовсе вопиющая история – человек управлял катером пьяный.

– Судоводителя пришлось задержать и поместить его водное транспортное средство на штрафстоянку, – рассказал начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков. – Гражданин совершил безрассудное по отношению к себе и безопасности других правонарушение. К нему будут применены меры административного воздействия по статье 11.9 КоАП РФ «Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения».

А так распределились остальные случаи правонарушений на воде: 13 – нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, семь – нарушение правил плавания, а один – нарушение правил эксплуатации судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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