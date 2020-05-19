Вахтовики с covid-19 из Якутии, недовольные условиями карантина в Омске, уже успели подраться

19 Май 2020 2020-05-19T11:52:55+03:00

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Уже больше 1000 вахтовиков из Якутии, где в городке для рабочих произошла вспышка коронавируса, прилетели в Омск. Такие цифры озвучил губернатор Александр Бурков. В основном все они омичи, уезжавшие на заработки.

У многих подтвержден коронавирус. Сейчас большинство вахтовиков находятся на карантине в оздоровительных центрах и летних лагерях в пригороде. Однако не все рабочие довольны условиями содержания. Ранее они жаловались на антисанитарию, плохую еду и нехватку туалетов и душа.

Губернатор так прокомментировал эту ситуацию:

- Где-то условия лучше. Где-то хуже, конечно, мужики общаются, они все это знают.

Сейчас вахтовики вынуждены 2 недели проводить в закрытом пространстве вместе. Выдерживают не все.

- Были уже и инциденты между мужиками. Приходилось применять силы полиции. Ну это жизнь, ничего не поделаешь – все живые люди, - сказал Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU