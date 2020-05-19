В центре Омска под машиной провалился асфальт

19 Май 2020 2020-05-19T11:29:41+03:00

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Большими неприятностями закончилась поездка для одного из омских автолюбителей. Он повредил машину, даже не попадая в аварию. Все случилось в самом центре города. Водитель старенького ВАЗа ехал по улице Тарская. Вдруг под машиной начал проваливаться асфальт. В итоге легковушка левым колесом ушла под землю и легла на дорогу днищем. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

На снимке у машины видны повреждения. Машина настолько прочно села в яму, что без посторонней помощи ей не выбраться. Почему именно асфальт провалился, неизвестно. Скорее всего, дорогу подмыло. Рядом с местом провала видны колодец и свежие заплатки на дороге. Видимо, здесь недавно велись работы с сетями.

ИСТОЧНИК KP.RU