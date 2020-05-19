В Омске 19 пожарных машин тушили огромный склад

19 Май 2020 2020-05-19T12:18:05+03:00

Чтобы поступиться к раскаленнлму зданию, пришлось сначала охлаждать его крышу

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Серьезное ЧП случилось в ночь на 19 мая в Амурском поселке. Там загорелся промышленный склад с готовой продукцией. Из-за масштабов здания, горючести находившейся внутри материалов и температуры горения пожарным пришлось действовать нестандартно.

Сначала пришлось сверху заливать раскаленную крышу, чтобы она немного охладилась и появилась возможность подойти ближе.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– 18 мая в 23.44 поступило сообщение о пожаре по улице 22-го Партсъезда, – рассказалв начальник пресс-службы областного ГУ МЧС Юлия Дойникова. – Через три минуты первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту вызова. Наблюдалось плотное задымление в одноэтажном кирпичном складе общей площадью 1480 кв. м. Для его поиска и тушения очага горения было организовано 8 звеньев газодымозащитной службы. Одновременно работали четыре звена. Всего к реагированию от МЧС привлеклись 84 человека личного состава и 19 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Также сообщается, что в в 4.13 на следующее утро пожар был локализован, его площадь составила 100 кв. м.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU