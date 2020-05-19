2020-05-19T10:15:38+03:00
Дом. Семья

Появилось видео с тигрятами из Большереченского зоопарка

У пары тигров – Азы и Графа – это уже четвертый помет [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: Наталья БОЛОТОВАФото: Наталья БОЛОТОВА
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В Большереченском зоопарке продолжается беби-бум. Пока он закрыт из-за пандемии коронавируса, местные обитатели времени зря не теряют. Этой весной там уже появились на свет медвежата, волчата и лисята.

Теперь публике представили других хищников – тигрят. Парочка «большереченских» тигров Аза и Граф – однолюбы, это уже их четвертое совместное потомство.

Тигрята из Большереченского зоопарка.Видео: Наталья БОЛОТОВА

– Тигрята родились в конце марта – оба – мальчики, – рассказала «Комсомолке» начальник методического отдела Наталья Болотова. – Только недавно Аза разрешила нам на них посмотреть. Они пока еще совсем малыши, питаются только маминым молоком.

Тигрята.Видео: Наталья БОЛОТОВА

Уже скоро – когда тигрят подрастут и окрепнут – в зоопарке по традиции объявят конкурс на имена для них.

Аза и тигрята.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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