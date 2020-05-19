Появилось видео с тигрятами из Большереченского зоопарка
В Большереченском зоопарке продолжается беби-бум. Пока он закрыт из-за пандемии коронавируса, местные обитатели времени зря не теряют. Этой весной там уже появились на свет медвежата, волчата и лисята.
Теперь публике представили других хищников – тигрят. Парочка «большереченских» тигров Аза и Граф – однолюбы, это уже их четвертое совместное потомство.
Тигрята из Большереченского зоопарка.Видео: Наталья БОЛОТОВА
– Тигрята родились в конце марта – оба – мальчики, – рассказала «Комсомолке» начальник методического отдела Наталья Болотова. – Только недавно Аза разрешила нам на них посмотреть. Они пока еще совсем малыши, питаются только маминым молоком.
Тигрята.Видео: Наталья БОЛОТОВА
Уже скоро – когда тигрят подрастут и окрепнут – в зоопарке по традиции объявят конкурс на имена для них.
Аза и тигрята.Видео: Наталья БОЛОТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU