Стали известны результаты двух тестов омского губернатора на коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T09:01:17+03:00

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Омский губернатор Александр Бурков ответил на вопрос, не боится ли он сам заразиться коронавирусом. С начала пандемии глава региона уже несколько раз посещал больницы для пациентов с covid-19. По словам Александра Буркова, он соблюдает все рекомендации врачей и выполняет санитарные требования. Более того, политик уже дважды сдавал анализы. Об этом он рассказал журналистам сегодня.

- Я выполняю все рекомендации врачей, на улице соблюдаю социальную дистанцию. В помещениях это масочный режим. В помещениях все меры дезинфекции предпринимаются. Я прошел два теста на коронавирус в составе правительства и Заксобрания, - сказал губернатор Александр Бурков.

Он также добавил, что сейчас региональные власти занимаются вопросом, чтобы в Омске можно было сдать анализ на антитела по коронавирусу. Этот тест показывает, насколько эффективно организм человека может противостоять болезни в случае заражения.

- Решаем вопрос. Но пока все очень сложно, сроков назвать не могу. Существует определенный дефицит, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU