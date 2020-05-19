2020-05-19T08:52:18+03:00
Общество

«Копейка не стоит слез по умершему близкому»: Губернатор оценил последствия самоизоляции для экономики

Александр Бурков признал: многие бизнесмены обанкротятся
Станислав МУХИН
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Александр Бурков высказался о том, как коронавирус влияет на экономику региона.Александр Бурков высказался о том, как коронавирус влияет на экономику региона.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Во время пресс-конференции с журналистами глава региона Александр Бурков оценил ущерб для экономики от режима самоизоляции. Ряд предприятий не работает. Снижение по налоговым поступлениям в областной бюджет в апреле уже составило 15%.

Губернатор не считает, что это большая плата для экономики в сравнении с тем, что стоит на другой чаше весов.

- Соблюдая режим самоизоляции наносим ущерб экономике? Выпадающих доходов у нас 15% в апреле. При этом в первом квартале был рост. По итогам четырех месяцев у нас все равно рост более 2% в сравнении с прошлым годом, - сказал Александр Бурков. - Мы научились работать в этих условиях. Что будет дальше – мы увидим. Да, многие бизнесы закроются, они не выйдут из этого режима. Но тем, кто терпит наибольшие убытки, государство выплачивает дотации. Президент внимательно за этим следит – 100 миллиардов распределили из федерального центра. Для себя мы не видим задачи секвестирования бюджета. Ни одна копейка не сопоставима слезам по умершему близкому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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