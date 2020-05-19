2020-05-19T08:31:10+03:00
Общество

«Бизнесмены выйдут на улицы Омска? Покажем им пациентов под ИВЛ»: Бурков высказался о реакции на возможные митинги

Многие предприниматели недовольны, что им не дают работать
Станислав МУХИН
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Губернатор высказался о проблеме.Губернатор высказался о проблеме.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Александр Бурков прокомментировал недовольства бизнесменов, которые упрекнули омские власти за избирательный подход. В регионе разрешено работать лишь небольшим магазинам. Арендаторы торговых центров считают это несправедливым. Они написали губернатору открытое письмо и даже пригрозили выходом на улицу. Сегодня Александр Бурков ответил на вопрос, что будет, если коммерсанты выйдут на митинги.

- Если с соблюдением санитарных норм выйдут на улицу, наверное, ничего. А если без – тогда правоохранительные органы будут реагировать. А если серьезно, будем тогда наверное общаться, - сказал губернатор. -Пусть поговорят с врачами в Горбольнице №11, с теми, кто видит смерть от коронавируса. Сходите на экскурсию в больницу имени Далматова, пообщайтесь с врачами, которые по 2 кг воды выливают из противочумных костюмов. Зачем нам любой бизнес, если он приведет хотя бы.

Губернатор заявил, что проблема с короравнирусом гораздо серьезней, чем кому-то может показаться.

- Кажется, что это хаханьки и шуточки – нет! Это смертельная опасность! Выйдут на улицу, сходим в больницу и глянем на людей под ИВЛ. Хотя я понимаю и бизнес, тяжело все терять. Потому государство и оказывает поддержку. У нас общая беда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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