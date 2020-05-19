Бурков прокомментировал ситуацию с выплатами омским врачам

19 Май 2020 2020-05-19T08:17:26+03:00

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Во многих регионах возникли проблемы с выплатами врачам, которые работают с коронавирусными больными. Не все получили их, из-за этого много недовольных медиков. Губернатор прокомментировал ситуацию со стимулирующими выплатами омским врачам. По его словам, все проходит штатно.

- Стимулирующие выплаты у нас идут по двум постановлениям. Одно для зон риска – поликлиники, скорые и ЦРБ. А по второму документу получают те, кто работает в самом очаге коронавируса, - сказал омский губернатор Александр Бурков. - Там уже жесткие стоят цифры, 80 тысяч для врачей и 25 для младшего персонала. Таких у нас порядка 600 человек. В прошлом месяце стимулирующие выплаты получили порядка 3 000 человек. Выплатили уже более 50 миллионов рублей. Еще 200 врачей получили надбавки еще в марте из областного бюджета. Это порядка 5 млн. для медиков, которые работали с больными коронавирусом. Спасибо бизнесу, который снабжает врачей горячим питанием, фруктами, водой. Звонят сами и предлагают привозить горячие обеды для медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU