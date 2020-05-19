«Ни в коем случае запускать нельзя»: Бурков ответил на вопрос, когда в Омске запустят дачные автобусы

19 Май 2020 2020-05-19T08:04:54+03:00

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Омские дачники никак не могут дождаться запуска дачных автобусов. Между тем, дачный сезон давно начался. Садоводы давно просили запустить маршруты, но в омском правительстве пока непреклонны. Власти считают, что это пока преждевременно. Это позиция врачей и Роспотребнадзора.

- Дачные автобусы, по мнению Роспотребнадзора ни в коем случае запускать нельзя. Это максимальная концентрация людей старшего возраста, а они в группе риска. Мы и так пошли на послабления – разрешили посещения садовчх участков на такси и личном транспорте. Одним из первых регионов. Там нет такого скопления людей. К тому же запустили электрички с остановками на дачных станций. Мы понимаем проблему людей, но тут есть четкий запрет. Можно пользоваться только услугами родственников, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

На сегодня в Омской области режим самоизоляции установлен до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU