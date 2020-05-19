Губернатор рассказал, будут ли в Омске открыты дежурные группы в садиках

19 Май 2020 2020-05-19T07:49:52+03:00

Если школьников еще можно оставить дома одних, то с детьми младше - сложнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Омской области уже второй месяц закрыты школы и садики. Если школьников еще можно оставить дома одних, то с детьми младше - сложнее. Многие сибиряки вынуждены были уволиться с работы, чтобы сидеть с малышами. Омичи обрывают телефоны горячей линии и очень надеются на то, что в регионе заработают хотя бы дежурные группы в детских садах.

Сегодня омский губернатор высказался об этой проблеме.

- Я понимаю проблему, встречаюсь с людьми. Не только матерям одиночкам некуда отдать детей. Полная семья, оба идут на работу, кому оставлять? Сейчас и бабушкам тоже опасно, - сказал омский губернатор Александр Бурков. - Доводили проблему до главного санитарного врача Александра Криги. Не соседям же отдавать, разносить заразу. Врачи настаивают на закрытии детских садов, главный санитарный врач тоже против дежурных групп. Проблему будем обсуждать завтра на штабе. Это будет один из главных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU