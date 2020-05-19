Появилось фото необычной радуги в небе над Омском после дождя

19 Май 2020 2020-05-19T07:37:33+03:00

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В Омской области установилась жаркая, но дождливая погода. 18 мая в Омске прошел сильный ливень, после этого жара вернулась. В итоге после дождя жители Амурского поселка могли наблюдать необычное природное явление. В небе над городом появилась отчетливая радуга, причем двойная. Такую увидишь не так часто. Фотография двойной радуги появилась в социальных сетях. Омичи активно обсуждают это явление.

Многие вспоминают, когда последний раз видели такую радугу. Некоторые признаются, что впервые видят подобное. Всю неделю продержится жаркая и дождливая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU