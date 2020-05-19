«Почему-то у нас стоимость занижена в разы»: Губернатор поручил поручил пересчитать размер взносов за капремонт в Омске

19 Май 2020 2020-05-19T07:03:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омской области в очередной раз задумались о повышении размера за капремонт. Раньше дальше слов дело не заходило. В очередной раз тему платы за капремонт в регионе поднял губернатор Александр Бурков. Он считает, что она невысока и это отталкивает нормальные подрядные организации. В итоге на домах часто проводится не самый квалифицированный ремонт.

- Министерству энергетики и ЖКХ поручение по программе капитального ремонта проанализировать стоимость работ – насколько они сегодня соответствуют реальным рыночным условиям – и посмотреть, что происходит в других регионах, - цитирует Буркова пресс-служба омского правительства. - Почему-то у нас стоимость занижена в разы. А потом мы не можем с вами найти нормальных подрядчиков на эти виды работы. И дальше получаем жалобы на руководителей города и округов, что некачественно выполнены работы.

Глава региона поручил Минстрою посчитать размер взносов и оценить его экономическую справедливость. Сейчас, напомним, жители Омской области платят по 6 рублей 70 копеек с квадратного метра жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU