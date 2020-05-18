2020-05-18T15:22:54+03:00
Общество

На фото попала толпа омичей, штурмующих МФЦ из-за обещанного Путиным пособия

Несмотря на то, что все документы можно оформить до осени, люди боятся не успеть
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Напомним, в очередном видеообращении по ситуации с коронавирусом Владимир Путин распорядился выплатить всем россиянам, имеющим детей до 16 лет, пособие.

Оформить заявку можно, не выходя из дома. Но из-за того, что сразу все родители кинулись на сайт госуслуг, он работает с существенными перебоями. Подать документы можно до осени, но многие омичи испугались, что могут остаться без обещанных денег и отправились в МФЦ.

Возле одного из них на улице Богдана Хмельницкого очевидцы сняли толпу людей. Выяснилось, что очередь собралась из-за большого числа посетителей и того, что внутрь пускают только по пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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