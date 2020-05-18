На фото попала толпа омичей, штурмующих МФЦ из-за обещанного Путиным пособия
Напомним, в очередном видеообращении по ситуации с коронавирусом Владимир Путин распорядился выплатить всем россиянам, имеющим детей до 16 лет, пособие.
Оформить заявку можно, не выходя из дома. Но из-за того, что сразу все родители кинулись на сайт госуслуг, он работает с существенными перебоями. Подать документы можно до осени, но многие омичи испугались, что могут остаться без обещанных денег и отправились в МФЦ.
Возле одного из них на улице Богдана Хмельницкого очевидцы сняли толпу людей. Выяснилось, что очередь собралась из-за большого числа посетителей и того, что внутрь пускают только по пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU