Омичи пытаются через суд доказать незаконность режима самоизоляции
Они сравнили происходящее с домашним арестом
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Двое омичей – автоюрист Алексей Спирин и программист Аркадий Юдин – считают, что введенные в регионе режимы самоизоляции и полной готовности противоречат Конституции РФ, в той части, где говорится о свободе передвижения, сообщает «Новый Омск».
Омичи считают, что права жителей региона нарушены, а самоизоляция больше напоминает принудительный домашний арест и пытаются доказать это в суде.
Первое заседание назначено на 2 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU