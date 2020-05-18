Омичи пытаются через суд доказать незаконность режима самоизоляции

18 Май 2020 2020-05-18T14:56:15+03:00

Они сравнили происходящее с домашним арестом

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Двое омичей – автоюрист Алексей Спирин и программист Аркадий Юдин – считают, что введенные в регионе режимы самоизоляции и полной готовности противоречат Конституции РФ, в той части, где говорится о свободе передвижения, сообщает «Новый Омск».

Омичи считают, что права жителей региона нарушены, а самоизоляция больше напоминает принудительный домашний арест и пытаются доказать это в суде.

Первое заседание назначено на 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU