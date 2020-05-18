Пьяная омичка пошла гулять с 3-месячной дочкой и чуть не заснула посреди улицы

18 Май 2020 2020-05-18T14:30:20+03:00

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Жильцы дома на улице Менделеева заметили во дворе странную парочку. Она выкрикивала какие-то бессвязные звуки и бродил, шатаясь из стороны в сторону. Молодая женщина сначала карабкалась по забору, потом и вовсе прилегла на землю отдохнуть.

Все происходящее сняли на видео привлеченные шумом соседи. Особенно их встревожило, что 24-летняя мать, которая была явно под воздействием каких-то веществ, взяла на прогулку коляску с 3-месячной дочкой.

Поняв, что малышку надо срочно спасать, омичи вызвали полицию. Когда на место приехал наряд, сожитель наркоманки заявил, что они оба трезвы как стеклышко. Но им не поверили.

– Девочка передана в БУЗОО «Специализированный дом ребенка». Благодаря оперативному реагированию вред ее здоровью причинен не был, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Неадекватные родители.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU