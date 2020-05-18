2020-05-18T13:42:21+03:00
Общество

«Все, по чему мы все так соскучились, заработает в августе»: Вице-губернатор высказался об открытии кафе и торговых центров

Дмитрий Ушаков назвал ориентировочные сроки
Станислав МУХИН
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Не разрешили в Омске работуНе разрешили в Омске работуФото: ВКонтакте
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В Омске вовсю идут обсуждения о том, когда откроют кафе и торговые центры. Бизнесмены и рестораторы неоднократно обращались к губернатору с открытым письмом. Но власти непреклонны. В омском правительстве дали понять: речь о запуске работы садиков и открытии торговых центров пока не идет.

Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Дмитрий Ушаков:

- Все, по чему мы так сильно соскучились, будет открываться в самую последнюю очередь – на третьем этапе, - сказал он в эфире ГТРК "Иртыш". - Это санатории, кафе, спортивные объекты, культурные центры. Это все не скоро заработает. По моим ощущениям, не раньше чем в августе все это откроем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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