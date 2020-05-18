2020-05-18T13:27:47+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре высказались об открытии садиков в Омске

В ведомстве объяснили, почему это преждевременно
Станислав МУХИН
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Сейчас родителям приходится сидеть с детьми дома.Сейчас родителям приходится сидеть с детьми дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Омичи уже какую неделю обрывают телефоны горячих линий и спрашивают: когда в Омской области откроют детские сады. Большинство сибиряков уже давно вышли на работу, но оставлять детей с кем-то надо.

В региональном Роспотребнадзоре, тем временем, дали понять: садики в Омске из-за коронавируса заработают еще очень не скоро.

- Заболеваемость у нас растет, и ситуация не позволяет не то что открывать детские дошкольные учреждения, она не позволяет открывать и другие учреждения, которые на сегодняшний день остаются закрытыми, - цитирует 12 канал начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Омской области Татьяну Шахову. - Мы даже не вышли на первый этап по указу президента, чтобы снять какие-то ограничения. Рекомендация — соблюдать все противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее вице-губернатор дал понять, что торговые центры, спортклубы, рестораны и кинотеатры откроют в Омске не раньше августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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