МЧС предупреждает омичей о разгуле стихии

18 Май 2020 2020-05-18T13:57:24+03:00

В ближайшие два дня в Омске обещают дождь и грозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

На регион надвигаются грозы с градом и сильный ветер

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В областном ГУ МЧС, основываясь на прогнозе синоптиков, предупреждают жителей региона о надвигающемся ненастье. 18 и 19 мая ожидаются грозы с градом и сильный ветер порывами от 18 до 23 м/с.

Омичам рекомендуют быть предельно внимательными на улице: не находиться самим и не парковаться авто рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU