МЧС предупреждает омичей о разгуле стихии
На регион надвигаются грозы с градом и сильный ветер
В ближайшие два дня в Омске обещают дождь и грозы.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
В областном ГУ МЧС, основываясь на прогнозе синоптиков, предупреждают жителей региона о надвигающемся ненастье. 18 и 19 мая ожидаются грозы с градом и сильный ветер порывами от 18 до 23 м/с.
Омичам рекомендуют быть предельно внимательными на улице: не находиться самим и не парковаться авто рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.
ИСТОЧНИК KP.RU