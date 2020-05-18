Омич купил в интернете несуществующих скорпионов

18 Май 2020 2020-05-18T13:15:46+03:00

Омич позарился на дешивизну и попался, на удочку мошенников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Питомцев из Уфы он так и не дождался

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33-летний собиратель животных из Омска решил пополнить свою домашнюю коллекцию десятком скорпионов. Он уже нашел объявление, где членистоногих предлагали купить по очень низкой цене. Мужчина без долгих размышлений перевел деньги «продавцу» из Уфы.

Впрочем, соседи омского коллекционера экзотики могут спать спокойно – в их доме не появятся еще 10 новых пугающего вида питомцев. Выяснилось, что их просто не существует.

Прождав посылку месяц, омич понял, что имел дело с аферистом и обратился в полицию.

– Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудники полиции подготовили и отправили запросы интернет-провайдерам, в банк и операторам мобильной связи для уточнения обстоятельств происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU