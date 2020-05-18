2020-05-18T13:15:46+03:00
Общество

Омич купил в интернете несуществующих скорпионов

Питомцев из Уфы он так и не дождался
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омич позарился на дешивизну и попался, на удочку мошенников.Омич позарился на дешивизну и попался, на удочку мошенников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

33-летний собиратель животных из Омска решил пополнить свою домашнюю коллекцию десятком скорпионов. Он уже нашел объявление, где членистоногих предлагали купить по очень низкой цене. Мужчина без долгих размышлений перевел деньги «продавцу» из Уфы.

Впрочем, соседи омского коллекционера экзотики могут спать спокойно – в их доме не появятся еще 10 новых пугающего вида питомцев. Выяснилось, что их просто не существует.

Прождав посылку месяц, омич понял, что имел дело с аферистом и обратился в полицию.

– Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудники полиции подготовили и отправили запросы интернет-провайдерам, в банк и операторам мобильной связи для уточнения обстоятельств происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На фото попала толпа омичей, штурмующих МФЦ из-за обещанного Путиным пособия
Омичи пытаются через суд доказать незаконность режима самоизоляции
Пьяная омичка пошла гулять с 3-месячной дочкой и чуть не заснула посреди улицы
«Все, по чему мы все так соскучились, заработает в августе»: Вице-губернатор высказался об открытии кафе и торговых центров
В Роспотребнадзоре высказались об открытии садиков в Омске
МЧС предупреждает омичей о разгуле стихии
Омич купил в интернете несуществующих скорпионов
После аномальной жары в Омске ожидаются грозы и небольшое похолодание
На видео попал момент наезда маршрутки на велосипедиста
Появилось видео с новой омской разорванной дорогой, которая не простояла и года
Призвание сильных и мужественных…
Поступление в ВУЗ онлайн
Как правильно покупать белье в интернете
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Скобянка-Центр работает для Вас!
Свой дом на курорте
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с «коронавирусным» омским общежитием
Число умерших от коронавируса в Омске достигло 16 человек
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор» .
Побит новый антирекорд: В Омске за сутки выявили еще 65 случаев коронавируса
Что на самом деле означают сроки годности молока
Ксения Каталымова: «В 90-е мы были счастливы!»
Появилось фото, как омичи штурмуют открывшийся магазин одежды
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
«Росводоканал Омск» возобновил ремонтные работы на сетях
«Омскоблгаз» возобновил техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах абонентов
Виртуальная жизнь - реальные доказательства
Заскучавший на самоизоляции омич поставил на балкон колонки и устроил концерт для соседей
Семена повилики изъяли из продажи